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Мировое обозрение

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Квартира за $350 тысяч, Porsche и охотугодья: Что нашли у семьи украинского министра Кима

Квартира за $350 тысяч, Porsche и охотугодья: Что нашли у семьи украинского министра Кима

Семья министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима оказалась в центре расследования Bihus.Info. Журналисты обнаружили, что близкие чиновника могут пользоваться активами, не отражёнными в его официальной декларации.

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