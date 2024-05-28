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Царьград

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Бомбить Россию западным оружием: Министры стран ЕС задумались над "рисками эскалации"

Бомбить Россию западным оружием: Министры стран ЕС задумались над "рисками эскалации"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что министры обороны стран ЕС задумались над разрешением для Киева бомбить Россию западным оружием и "рисками эскалации", которые это решение может повлечь.

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