Опорные пункты и артиллерийские позиции: в ВС РФ заявили о поражении 63 целей на Купянском направлении

Артиллерийские подразделения группировки «Запад» в ходе работы на Купянском направлении поразили 63 цели, среди которых пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, скопления боевиков и техники ВСУ.
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