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Экс-премьер Франции рассказал о рисках в случае ввода сил НАТО на Украину

Экс-премьер Франции рассказал о рисках в случае ввода сил НАТО на Украину

Риск ядерной эскалации крайне вероятен в случае, если войска Североатлантического альянса (НАТО) будут введены на территорию Украины, сообщил 7 марта бывший премьер-министр Франции (2005–2007) Доминик де Вильпен.

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