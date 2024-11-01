Новые автомобили в России снова подорожают на 10% до конца года. 💸💸💸 В октябре цены уже выросли на 2-5% вслед за повышением утильсбора, подсчитали в РОАД.
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Новые автомобили в России снова подорожают на 10% до конца года. 💸💸💸 В октябре цены уже выросли на 2-5% вслед за повышением утильсбора, подсчитали в РОАД.