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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Новые автомобили в России снова подорожают на 10% до конца года

Новые автомобили в России снова подорожают на 10% до конца года. 💸💸💸 В октябре цены уже выросли на 2-5% вслед за повышением утильсбора, подсчитали в РОАД.

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