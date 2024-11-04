Художник Andreas Achenbach

Андреас Ахенбах (29 сентября 1815 – 1 апреля 1910) был художником, специализировавшимся на пейзажах.Андреас начал серьезно заниматься искусством, обучаясь в Дюссельдорфской художественной академии под руководством Фридриха Вильгельма Шадова и Генриха Кристофа Кольбе.
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