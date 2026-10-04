«Кто вы такая?!» — вдовец сдал дачу незнакомке, а через неделю обомлел: она точь-в-точь повторяет все привычки его покойной жены

— Если вас не смущает старая печь, отсутствие интернета и скрипучая деревянная лестница, то ключи ваши, — Артём передал через столик на открытой террасе тяжелую связку с выцветшим брелоком в виде резной деревянной лисы.
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