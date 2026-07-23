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В Реутове круглосуточно работает травматологический пункт

В Реутове круглосуточно работает травматологический пункт

Травматологический пункт Реутовской клинической больницы работает круглосуточно. Жители города высоко оценивают его работу и активно делятся положительными отзывами в городских пабликах и на сайтах-отзовиках.

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