В Реутове круглосуточно работает травматологический пункт

Травматологический пункт Реутовской клинической больницы работает круглосуточно. Жители города высоко оценивают его работу и активно делятся положительными отзывами в городских пабликах и на сайтах-отзовиках.
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