Над проблемой работают Минобороны и уполномоченный по правам человека Москалькова Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил в интервью РИА Новости, что Москва располагает данными о похищениях украинскими боевиками мирных жителей Курской области.
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