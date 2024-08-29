Посол Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области

Над проблемой работают Минобороны и уполномоченный по правам человека Москалькова Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил в интервью РИА Новости, что Москва располагает данными о похищениях украинскими боевиками мирных жителей Курской области.