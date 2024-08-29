НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Ратникова
    Молодцы,правильно голосуйте за Беглова,он хороший ,взяток не берет,очень умный.Он вам из Питера сделает УЗБЕКА -ТАДЖИ...Победу Александра...
  • Терехов Олег
    Не верьте ни одному его слову, этому мастеру интриг и мухлежа. все это как и индексация пенсий работающим пенсионерам!«Выборы-2024»: Ал...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Главное завезти пришлых больше в три раза чем коренное население.... вот лозунг передовиков, лоббистов пришлых орд Со...«Выборы-2024»: Ал...

Посол Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области

Над проблемой работают Минобороны и уполномоченный по правам человека Москалькова Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил в интервью РИА Новости, что Москва располагает данными о похищениях украинскими боевиками мирных жителей Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх