Артист Рязанского ТЮЗа Владимир Баранов умер в 70 лет

В 70 лет умер артист Рязанского театра юного зрителя Владимир Баранов, также снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия«и «Бандитский Петербург».
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