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Царьград

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Вертолетная трагедия в Японии: найдены 3 из 6 человек, поиски продолжаются

Вертолетная трагедия в Японии: найдены 3 из 6 человек, поиски продолжаются

В префектуре Нагасаки, Япония, медтранспортный вертолет потерял связь с диспетчерами. Из шести находившихся людей трех уже нашли, двое из них в сознании.

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