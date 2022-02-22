Происшествия

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Полицейскими Северного округа столицы задержан подозреваемый в покушении на сбыт запрещенных средств

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Бескудниковскому району г.

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