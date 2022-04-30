В Петербурге задержали педофила, пристававшего к девочке на станции метро «Невский проспект»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного петербуржца 1983 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Nikolay Gyngazov/Global Look Press Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного петербуржца 1983 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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