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В Петербурге задержали педофила, пристававшего к девочке на станции метро «Невский проспект»

В Петербурге задержали педофила, пристававшего к девочке на станции метро «Невский проспект»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного петербуржца 1983 года рождения, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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