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27 июня на территории женского монастыря святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска состоится праздник духовного творчества ´С любовью...

27 июня на территории женского монастыря святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска состоится праздник духовного творчества ´С любовью...

27 июня на территории женского монастыря святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска состоится праздник духовного творчества ´С любовью в сердце´Дорогие бобруйчане и гости нашего города!Бобруйский городской исполнительный комитет и Бобруйская епархия приглашают вас на праздник духовного творчества ´С любовью в сердце´, который состоится на территории монасты .

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