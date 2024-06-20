27 июня на территории женского монастыря святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска состоится праздник духовного творчества ´С любовью в сердце´Дорогие бобруйчане и гости нашего города!Бобруйский городской исполнительный комитет и Бобруйская епархия приглашают вас на праздник духовного творчества ´С любовью в сердце´, который состоится на территории монасты .