Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

´Вучымся размаўляць па-беларуску´.

´Вучымся размаўляць па-беларуску´.

6 ноября на базе ГУО ´Детский сад № 84 г. Бобруйска´ прошло заседание постоянно действующего семинара для педагогических работников, работающих в учреждении дошкольного образования по теме: ´Организация образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях дошкольного образования с русским языком обучения´.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх