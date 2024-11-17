´Вучымся размаўляць па-беларуску´.

6 ноября на базе ГУО ´Детский сад № 84 г. Бобруйска´ прошло заседание постоянно действующего семинара для педагогических работников, работающих в учреждении дошкольного образования по теме: ´Организация образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях дошкольного образования с русским языком обучения´.