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Трамп: Дефолт для США лучше, чем происходящее сейчас

Трамп: Дефолт для США лучше, чем происходящее сейчас

На 12 мая в США намечена очередная и решающая встреча президента Джо Байдена с конгрессменами для обсуждения дальнейших шагов по вопросу американского госдолга.

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