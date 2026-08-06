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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» хочет 30+5 млн евро за Энрике сразу, но согласится на рассрочку, если сумму повысят до 40+ млн. «Фламенго» планирует платить частями

Стали известны новые детали переговоров по трансферу  Луиса Энрике Андре . Ранее сообщалось, что «Фламенго» готов заплатить 30+5 миллионов евро за 85% прав на вингера « Зенита ».

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