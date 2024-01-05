Военнопленный заявил, что командование ВСУ посылает солдат на верную гибель

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылают солдат на верную гибель, а затем бросают подразделения на поле боя, желая, возможно, похоронить вместе с ними какие-то секреты, заявил попавший в плен стрелок 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Александр Симонов.