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Уимблдон. Касаткина, Павлюченкова, Шнайдер, Эрика Андреева, Саккари, Осака, Радукану вышли во 2-й круг, Мирра Андреева выбыла, Соболенко снялась

Дарья Касаткина прошла Чжан Шуай, Диана Шнайдер – Каролину Плишкову. Сетка здесь. «Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава Основная сетка Первый круг Дарья Касаткина (Россия)  Чжан Шуай (Китай) 6:3|6:0 Дата проведения 1 июля, 15.

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