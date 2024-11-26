Фото: коллаж Царьграда На Украине началась охота за силовиками, сообщают СМИ. Военный обозреватель Шлепченко остудил пыл "ура-патриотов" - русское подполье терроризмом не занимается, у него другие задачи.
Да, в Киеве есть русское подполье. Но как оно работает? Пыл "ура-патриотов" остудил эксперт
Комментарии
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Владимир Елкин
А в принципе, можно и нужно уничтожать главарей укронацистов!
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13 час.
Алексей Сафронов
....к сожалению, как из зомбированных людей современным нацизмом, сегодня в бывшей Украине гораздо больше, чем тех кто способен перебороть страх перед фашистским режимом Зе. Но, с другой стороны, сами виноваты в том что расцвёл этот режим во главе с обкуренным злобным клоуном. Можно считать аксиомой, что государство искусственно созданное большевиками и усиленное коммунистами, неспособно долго нормально функционировать и развиваться. Вот итог...Смерть!
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10 час.
Ingvar Bush
А вы что-то знаете про большевиков???
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9 час.
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