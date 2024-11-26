Да, в Киеве есть русское подполье. Но как оно работает? Пыл "ура-патриотов" остудил эксперт

Алексей Сафронов

....к сожалению, как из зомбированных людей современным нацизмом, сегодня в бывшей Украине гораздо больше, чем тех кто способен перебороть страх перед фашистским режимом Зе. Но, с другой стороны, сами виноваты в том что расцвёл этот режим во главе с обкуренным злобным клоуном. Можно считать аксиомой, что государство искусственно созданное большевиками и усиленное коммунистами, неспособно долго нормально функционировать и развиваться. Вот итог...Смерть!