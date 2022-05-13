Илона Корстин: «Зенит» смог выстроить грамотную защиту против Марио Хезони»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что грамотная защита «Зенита» против лидера УНИКСа Марио Хезони сыграла важную роль в серии 1/2 финала плей-офф между командами.

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