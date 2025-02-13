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Царьград

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Генсек НАТО Рютте пригрозил Путину поражением в случае войны с Евросоюзом

Генсек НАТО Рютте пригрозил Путину поражением в случае войны с Евросоюзом

Рютте заявил, что результаты нападения России на НАТО будут катастрофическими.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригрозил Путину проигрышем, если Россия решит атаковать страны альянса.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У это Марка совсем нет мозгов, как я посмотрю! Немчуков ни кто как хохлов жалет не станет им сразу прилетит ядрен батон..., и фсё! НАТО уже не поможет!
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21 час.
Надежда Донцова
Не обосрись от потуг! Придурок!
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18 час.
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