Генсек НАТО Рютте пригрозил Путину поражением в случае войны с Евросоюзом

Рютте заявил, что результаты нападения России на НАТО будут катастрофическими.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригрозил Путину проигрышем, если Россия решит атаковать страны альянса.
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