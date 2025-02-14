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Мода и Шоу-бизнес

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Shaman назвал песню, в клипе к которой снялась Мизулина, саундтреком первой любви

Shaman назвал песню, в клипе к которой снялась Мизулина, саундтреком первой любви

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный под псевдонимом Shaman, в беседе с ТАСС рассказал, что его песня «Я останусь с тобой» стала для подростков саундтреком первого поцелуя и танца с первой любовью.

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