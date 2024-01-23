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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках на Купянском направлении

Военные инженеры группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках на Купянском направлении

При отходе украинские националисты минируют не только окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные мины-сюрпризы: радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.

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