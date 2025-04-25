Лавров: Франция посылает Москве сигналы, но «шепотом»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Париж иногда посылает Москве сигналы о намерении решать возникшие проблемы, однако делает это «шепотом».
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