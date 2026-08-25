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ТАСС

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Боец РФ Бозгалов в ближнем бою обезвредил диверсантов ВСУ в Матяшеве

Боец РФ Бозгалов в ближнем бою обезвредил диверсантов ВСУ в Матяшеве

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Российский десантник - штурмовик 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск "Центр" Александр Бозгалов в одиночку обезвредил двоих диверсантов ВСУ в Матяшево.

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