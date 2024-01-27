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Появились первые фотографии переданного ВСУ американского танкового мостоукладчика M60 AVLB

Появились первые фотографии переданного ВСУ американского танкового мостоукладчика M60 AVLB

Фото носит иллюстративный характерСтраны Запада передают Украине не только бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, но и бронированную специальную технику инженерного назначения.

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