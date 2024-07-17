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Инопланетяне — наши будущие потомки? Неожиданное открытие профессора-астробиолога

Инопланетяне — наши будущие потомки? Неожиданное открытие профессора-астробиолога

Инопланетяне — наши будущие потомки? Неожиданное открытие профессора-астробиолога Ольга ВайленкоВопрос о существовании инопланетян всегда был одним из самых загадочных и обсуждаемых в научных кругах и среди общественности.

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