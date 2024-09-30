WSJ рассказала, как Telegram стал "охотничьими угодьями" преступников и полиции

Telegram стал удобной площадкой для преступников разных уровней. Однако это же делает мессенджер незаменимым инструментом и для правоохранительных ведомств, которые используют его для проникновения в преступные группы даже без контактов с их руководством, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
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