В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации.