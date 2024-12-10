В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации.
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