Возможная провокация Североатлантического альянса (НАТО) и белорусской оппозиции с захватом части территории страны приведет к тому, что у Белоруссии и Калининградской области России появится общая сухопутная граница.
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