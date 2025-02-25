Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили укрепления, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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