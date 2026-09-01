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Zero Hedge

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Former US Intel Officials: Dangerous Talk Of Putin's 'Loss' In Ukraine

Former US Intel Officials: Dangerous Talk Of Putin's 'Loss' In Ukraine

Former US Intel Officials: Dangerous Talk Of Putin's 'Loss' In Ukraine Authored by Veteran Intelligence Professionals for Sanity MEMORANDUM FOR: The President FROM: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) SUBJECT: Dangerous Talk of Putin’s ‘Loss’ in Ukraine VIPS tells President Trump that once apprised of the reality on the ground (and in the air) by his intelligence advisors, he might choose to do what is in his power to end the disaster in Ukraine.

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