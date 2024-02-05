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В Майкопском государственном технологическом университете прошло закрытие проекта «Час наставника»

В Майкопском государственном технологическом университете прошло закрытие проекта «Час наставника», который получил поддержу от Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь гранты: Микрогранты».

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