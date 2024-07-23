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«Кавказская пленница»: Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем

«Кавказская пленница»: Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила развод со своим мужем, совладельцем компании Владиславом Бакальчуком, и опровергла ранее распространившуюся информацию о рейдерском захвате компании.

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