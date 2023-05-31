Страна и люди

9 673 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dkflbvbh Xthtlybxtyrj
    НАТО  устроило полигон сами с Украины....нам остается только тренироваться на практике....максимально приближенной к ...Прекратите тренир...
  • Регина Толстоброва
    Проснулись наконец. А мы теперь  пойдем до конца. опыт приобрели.Прекратите тренир...
  • Владимир Терентьев
    Поздно спохватились - нас уже не остановить -  копаю на огороде не бомбоубежище, а шахту под ракету с ядерной начинко...Прекратите тренир...

Опричнина

Опричнина

Недавнее интервью Пригожина Константину Долгову наделало немало шума в российской блогосфере. И шум этот был, прежде всего, связан с отсутствием какой бы то ни было реакции на откровения основателя ЧВК «Вагнер» со стороны официальных властей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх