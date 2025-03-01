И флаги ВСУ к его ногам… В Киеве назвали новую точную дату парада победы над Украиной в Москве

Заявление спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога о завершении войны через 180 дней приходится на 24 августа 2025 года − День украинской независимости, что предполагает проведение «парада победы» в Москве над Украиной, заявил киевский журналист Виталий Портников в эфире канала «Эспрессо».
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