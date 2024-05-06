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Русская весна

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«Тюльпаны» поддерживают наступление Армии России в Красногоровке (ВИДЕО)

«Тюльпаны» поддерживают наступление Армии России в Красногоровке (ВИДЕО)

«Тюльпаны» артиллеристов поддерживают наступление наших войск в Красногоровке (ДНР). Бойцы 14-й гвардейской артиллерийской бригады ведут огонь из самоходных минометов по позициям ВСУ, уничтожая личный состав врага.

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