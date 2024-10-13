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Аль эш-Шейх – о поединке Бетербиев – Бивол: «Один из лучших боев за последние 20 лет, но результат, кажется, несправедлив. Бивол выиграл на два раунда больше. Нужен реванш»

«Я думаю, это был один из лучших боев за последние 20 лет, но мне кажется, что результат несправедлив.

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