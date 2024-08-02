Годовщину свадьбы отмечают сегодня Никитины Татьяна и Юрий👰❤🤵 Любимые мои, родные мои, дорогие мама и папа, поздравляю вас!!! Желаю вам жить дальше весело и дружно, благополучно и счастливо.
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Годовщину свадьбы отмечают сегодня Никитины Татьяна и Юрий👰❤🤵 Любимые мои, родные мои, дорогие мама и папа, поздравляю вас!!! Желаю вам жить дальше весело и дружно, благополучно и счастливо.