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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Годовщину свадьбы отмечают сегодня Никитины Татьяна и Юрий

Годовщину свадьбы отмечают сегодня Никитины Татьяна и Юрий👰❤🤵 Любимые мои, родные мои, дорогие мама и папа, поздравляю вас!!! Желаю вам жить дальше весело и дружно, благополучно и счастливо.

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