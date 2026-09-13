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Регионы России

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В Нью-Йорке продан дом детства президента США Дональда Трампа за $1,93 млн

В Нью-Йорке продан дом детства президента США Дональда Трампа за $1,93 млн

В Нью-Йорке был продан дом, построенный в 1940 году, где прошли первые годы жизни президента США Дональда Трампа.

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