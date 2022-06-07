В Энгельсское соединении дальней авиации прибывает молодое пополнение весеннего призыва 2022 года

В Энгельсское соединении дальней авиации прибывает молодое пополнение весеннего призыва 2022 года

Молодые военнослужащие в течение месяца пройдут курс общевоинской подготовки, после чего будут распределены согласно военно-учетным специальностям для дальнейшего прохождения службы.

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