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Газета.ру

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В Петербурге братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире

В Петербурге братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире

В Петербурге обнаружили тела двух семилетних детей. Об этом сообщило СУ СК России по городу.Инцидент произошел в квартире дома, расположенного по Обуховской улице.

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