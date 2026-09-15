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В Луганске до сих пор не могут начать подготовку к отопительному сезону из-за аварий в энергосистеме

В Луганске до сих пор не могут начать подготовку к отопительному сезону из-за аварий в энергосистеме

14 сентября в ГУП ЛНР «Лугансквода» сообщили, что в Луганске на 15 и 16 сентября запланированы работы, связанные с подготовкой водопроводной насосной станции к отопительному сезону, в связи с чем в ряд районов города должна была быть прекращена подача воды.

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