CNN: Байден поручил своему штабу представить Трампа невменяемым

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Действующий глава США Джо Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу представить экс-лидера Штатов Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока.
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