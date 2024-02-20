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CNN: Байден поручил своему штабу представить Трампа невменяемым

CNN: Байден поручил своему штабу представить Трампа невменяемым

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Действующий глава США Джо Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу представить экс-лидера Штатов Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока.

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