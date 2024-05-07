Индийский эксперт: Запад использует малые государства, чтобы создавать проблемы для больших Индийский эксперт: Запад использует малые государства, чтобы создавать проблемы для большихЭкс-заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Панкадж Саран отметил, что обладает пониманием возможных последствий поражения Киева в украинском кризисе, однако при этом хотел бы понять, какие последствия для Запада и в первую очередь для США были бы в случае унижения, поражения и изоляции России.