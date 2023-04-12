Игорь Седов встретился с волонтерами и семьями мобилизованных астраханцев

Председатель Годумы Астрахани, руководитель координационного штаба по оказанию гуманитарной помощи семьям военнослужащих Игорь Седов провел встречу с общественными организациями и волонтёрами, работающими по разным направлениям поддержки защитников Отечества и членов их семей.