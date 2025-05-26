Запад устроил Евромайдан вовсе не ради вступления Украины в ЕС 

Евромайдан устроили, чтобы не допустить вступление Украины в ЕАЭС. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».