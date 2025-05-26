МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 571 подписчик

Запад устроил Евромайдан вовсе не ради вступления Украины в ЕС 

Запад устроил Евромайдан вовсе не ради вступления Украины в ЕС 

Евромайдан устроили, чтобы не допустить вступление Украины в ЕАЭС. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх