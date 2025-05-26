Евромайдан устроили, чтобы не допустить вступление Украины в ЕАЭС. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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