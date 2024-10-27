После ФАБов «пехота заходит через трупы вперемешку с пылью».Несмотря на сверхбольшую занятость Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, президент нашел время для публичной оценки ситуации в зоне СВО, в том числе в Курской области.
«Котел» готов, впереди «варка»: вырваться из Курской области смогут не все вэсэушники
Комментарии
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реванш
Самим создать проблему, а затем "успешно" ее решать... хороший очередной вариант.
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10 час.
Балу -
Нельзя их выпускать из котла... Иначе потом опять с ними воевать придется... Лучше здесь пускай все подохнут...
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8 час.
Юрий Золотарев
Нужно бы ВЫЖЕЧЬ (в этомс котле) всю бандеросволоту, к-рая не захочет сдаваться, а после этого - НАКРЫТЬ "Кинжалом" бункер Зели со всей его камарильей. И - конец войне!
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2 час.
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