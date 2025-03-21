СК: ВСУ запрещали россиянам в Курской области эвакуироваться

Потерпевшими от действий ВСУ в Курской области признали 43 тыс. человек, сообщили в СК России. «Жители освобождённых населённых пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита», — говорится в сообщении ведомства.